KAV Horendonk Femma speelt ‘Camping Zonder Uitzicht’ Toon Verheijen

15 februari 2019

10u41 0 Essen De dames van KAV Horendonk Femma staan binnenkort weer op de planken. Dit jaar brengen ze ‘Camping Zonder Uitzicht’ van Jan Derene op 22, 23 en 24 februari en op 1 en 2 maart.

“Het verhaal speelt zich af op een plein waar ’s avonds clochards bijeen komen om hun verhalen en bekommernissen van de dag tegen elkaar te vertellen”, licht Chris De Ridder een tipje van de sluier waarover Camping Zonder Uitzicht gaat. “Ze modderen maar wat aan en geloven niet meer dat er voor hen nog een toekomst in de maatschappij is weggelegd. Of schijnt er toch een lichtje aan het einde van de tunnel?”

De voorstellingen vinden plaats in de parochiezaal van Horendonk aan Dreveneind. Alle voorstellingen beginnen om 20 uur, behalve op zondag 24 februari. Dan spelen ze om 14 uur. Kaarten kosten 9 euro en daar is één consumptie inbegrepen. Reserveren kan via Rit Vandekeybus 0496 85 48 25 of 03 667 55 49 of bij Chris De Ridder 0499 29 59 08.