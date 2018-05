Jeugdraden binden strijd aan tegen alcholmisbruik 18 mei 2018

De jeugdraden van de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel hebben een gezamenlijke open brief gestuurd naar ministers Jo Van Deurzen, Sven Gatz en Maggie De Block om hun bezorgdheid te uiten over het alcoholgebruik bij jongeren. "We zijn vragende partij voor een positieve, nationale actie gericht op jongeren om indrinken voor fuiven tegen te gaan en duidelijk te maken dat geen alcohol drinken ook 'cool' kan zijn", klinkt het bij de jeugdraden. "We ondernemen zelf ook acties. Zo hebben we werkgroepen rond verslavingspreventie en bij sommige evenementen worden de nachtwinkels gesloten. Wanneer jongeren dronken aankomen op een fuif, weigeren organisatoren hen de toegang. In jeugdhuizen en op sommige fuiven wordt gratis of goedkoper water aangeboden. Maar ondanks die inspanningen voelen we dat we als kleine jeugdraden met enkele enthousiaste jonge vrijwilligers vechten tegen de bierkaai." (VTT)