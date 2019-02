Jeugdraad maakt eigen fluolied Toon Verheijen

22 februari 2019

De Essense jeugdraad heeft een fluolied gelanceerd. “Als afsluiter van de fluocatie voor de lagere scholen, organiseren we op een 22 maart ook een echt fluofestival in GC Rex. Om het festival meer kracht bij te zetten, hebben we een een Essens fluolied gemaakt. De bedoeling is dat iedereen het op 22 maart uit volle borst meezingt.”