Jeugdraad maakt eigen fluolied (mét klank en de tekst van het lied) Toon Verheijen

22 februari 2019

16u38 0 Essen De gemeente Essen is al flink wat jaren bezig om de kinderen én volwassen te stimuleren om zich zo opvallend mogelijk in het verkeer te begeven. Nu de fluoactie van dit schooljaar op haar einde loopt, lanceert de gemeente een heus Essens fluolied, een initiatief van de Essense jeugdraad.

Als straks de krokusvakantie start, eindigt de vierde fluoactie voor de scholen. Net als de voorgaande jaren voorziet de gemeente prijzen voor scholieren van de secundaire scholen en basisscholen. Zelfs particulieren en verenigingen deden mee. Foto’s met de hashtag #schitterendessen2 werden dan ook volop gedeeld op de sociale media. “Als afsluiter van de fluocatie voor de lagere scholen, organiseren we op een 22 maart ook een echt fluofestival in GC Rex. Om het festival meer kracht bij te zetten, hebben we een een Essens fluolied gemaakt,. De bedoeling is dat iedereen het op 22 maart uit volle borst meezingt.”

Lees hieronder de tekst van het lied.

Strofe 1

Bij ons in Essen staat de veiligheid voorop

Als we fietsen naar school

Bij iedereen in het verkeer vallen wij op

Want wij maken ons mooi

In fel oranje, in fel roze, groen of geel

Zijn we cooler dan hip

Wij zorgen dat de laatste mode zelfs verbleekt

De nieuwste trend dat is dit

Bridge

Voorlicht, achterlicht, reflectors rood en wit

Iedereen kan ons zien als het donker is – yes! En dan nog helm op, veiligheid voorop

Wij stappen pas op onze fiets met een fluo-top – hop!

Refrein (2x)

F.L.U.O. , F.L.U.O.

Heel Essen fietst op de beat

F.L.U.O. , F.L.U.O.

Van dit flu-o-o lied

Strofe 2

De astronauten op de maan vragen zich af

Wat is die blinkende stip?

Vanuit de ruimte zien ze door de fluo-tops

Precies waar Essen ligt

In fel oranje, in fel roze, groen of geel

Ziet iedereen ons staan

Een marsman in zijn U.F.O. staat op de rem

Want wij komen er aan… met…

Bridge …

Refrein (2x)

F.L.U.O. (6X)