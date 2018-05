Jeugdraad bedankt jeugdleiders voor inzet 15 mei 2018

De jeugdraad van Essen heeft onlangs alle jeugdwerkers in de gemeente figuurlijk in de bloemetjes gezet om hen te bedanken voor hun inzet van het voorbije jaar.





Alle jeugdleiders en -leidsters werden uitgenodigd op de Essense Nachtraad. Die vond dit jaar plaats in café Hoek City. Het was de tweede keer dat de jeugdraad het evenement organiseerde. Alle leiders en leidsters werden getrakteerd op enkele consumpties. Daarnaas volgde ook nog de ondertekening van het charter 2019 beschermd weekend. De jeugdraad heeft ooit het charter beschermd weekend in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de jeugdverenigingen elkaar onderling niet concurreren tijdens één gekozen feestweekend.





(VTT)