Infoavond over verhuren woning 08 juni 2018

De gemeenten Wuustwezel, Brasschaat, Brecht en Essen organiseren samen met intercommunale IGEAN een infoavond over "zorgeloos verhuren via het SVK". De infoavond vindt plaats op woensdag 13 juni in de de Theaterzaal Hemelhoeve in het Gemeentepark. Eigenaars van woningen die te huur staan of leeg staan, krijgen er informatie over hoe ze hun woning van het Sociaal Verhuurkantoor kunnen verhuren. (VTT)