Inbreker vecht robbertje met bewoner Toon Verheijen

13 februari 2019

16u35 0

Inspecteurs van de politiezone Grens hebben een inbreker kunnen arresteren na en brutale woninginbraak in Wildert. De inbreker geraakte binnen via een schuifraam, maar werd in zijn werkzaamheden gehinderd door de bewoner die hem betrapte. De dief wist de bewoner na een korte schermutseling tegen de grond te werken, verkocht hem enkele tikken en ging aan de haal met de portefeuille. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op, maar verwittigde nog snel de hulpdiensten. Een zoekactie met een speurhond leverde niets meer op en de verdachte leek uit de handen van de politie te kunnen blijven. Korte tijd later wilde een interventieploeg een fietser controleren op de Achterbroeksesteenweg, maar de fietser gooide zijn tweewieler weg en vluchtte te voet weg. De speurhond werd nog eens opgetrommeld en dit keer had de viervoeter wel succes, want hij kon de verdachte opsporen in het Kruisbos. De 32-jarige verdachte werd opgepakt en is voor de onderzoeksrechter geleid.