Inbreker steelt fooienpot en eten Toon Verheijen

13 november 2018

18u29 0 Essen Een inbreker heeft afgelopen weekend zijn slag proberen te slaan in de sporthal Hemelrijk. Hij forceerde acht deuren, maar moest zich tevreden stellen met de fooienpot en wat eten. Hij werd betrapt door de schoonmaker die zondagmorgen vroeg aan zijn shift begon.

De schoonmaker die zondagochtend aan de slag ging, kwam iets voor 6 uur aan en vond het al vreemd dat er achteraan tegen de gevel een fiets stond. De man zag ook dat een deur op een kier stond en dat was uiteraard al helemaal niet normaal. “Plots stond de schoonmaker oog in oog met de inbreker", vertelt de uitbater van de cafetaria Bernard Laarhoven. “De man had zelfs nog het lef om te zeggen ‘ah kom jij hier ook werken’. Waarop hij uiteindelijk wel op de vlucht sloeg. Het was wel duidelijk dat hij zijn weg in het gebouw niet kende, want hij liep heel de trappenhal weer in naar boven om uiteindelijk via de cafetaria en de buitentrap het gebouw weer te verlaten.”

Schade

Bernard, die helemaal bovenaan woont, slaapt sinds het voorval slecht. De inbraak blijft heel de dag door zijn hoofd spoken. Hij beseft ook dat het voor de schoonmaker zo moet zijn die oog in oog stond met de inbreker. “Het is gewoon een vervelend gevoel”, vertelt Bernard. “En waarom? Voor een fooienpot en wat etenswaren. Hij heeft zelfs vervallen yoghurtpotjes uit de vuilbak gehaald. Andere meer waardevolle spullen bleven gewoon onaangeroerd. Volgens mij was het dus echt duidelijk waarvoor hij kwam: geld en eten. Maar daarvoor heeft hij dus wel niet minder dan acht deuren moeten forceren waaronder een aantal in de trappenhal. Hij heeft ook zowat alle lokalen doorzocht.”

Fiets

De fiets die de schoonmaker tegen de muur had zien staan, was wel degelijk die van de inbreker. De tweewieler was diezelfde nacht omstreeks 3.30 uur opgegeven als gestolen. Later op de ochtend werd de fiets teruggevonden aan de fietstunnel onder de spoorweg. “De verpakkingen en de resten van de etenswaren die hij in mijn cafetaria had gestolen, lagen er nog naast”, vertelt Bernard. “De politie heeft nu de camerabeelden van het station opgevraagd in de hoop dat hij daar mogelijk op te zien is. Maar dat zal nog wel even duren. Ach, ik heb me altijd proberen voor te bereiden dat het vroeg of laat hier wel eens prijs zou zijn, maar je ziet het toch liever niet gebeuren.