Inbreker opgepakt na klopjacht Toon Verheijen

29 november 2018

22u28 0 Essen Inspecteurs van de politiezone Grens hebben donderdagavond een verdachte opgepakt van een inbraak aan Heuvel in Essen.

De politie kreeg in de loop van de avond een melding van een betrapping op heterdaad in een pand aan Heuvel. Net op dat moment was er ook een actie bezig van de Nederlandse politie samen met de politiezone Grens.

Na een intensieve zoeking met onder meer een speurhond en de politiehelikopter werd één van de inbrekers gevonden en opgepakt. De andere verdachte is nog spoorloos.