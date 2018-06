Inbraak in Brico 02 juni 2018

03u00 0

Dieven hebben ingebroken in doe-het-zelfzaak Brico in de Heikantstraat. De daders forceerden een toegangsdeur en probeerden de kluis te stelen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Er zijn wel camerabeelden waarop duidelijk drie daders te zien zijn. Een vierde zat in de vluchtwagen te wachten. (VTT)