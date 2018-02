In beslag genomen puppy's nog niet klaar voor adoptie 10 februari 2018

De 65 puppy's die de politie woensdag heeft weggehaald bij een broodfokker uit Wuustwezel kunnen nog niet geplaatst worden. Op vraag van het parket van Antwerpen, dat al langer een onderzoek voert naar de broodfokker, deed de lokale politiezone Grens woensdag een huiszoeking bij de fokker. 65 jonge hondjes zijn in beslag genomen en zijn naar het dierenasiel Canina gebracht in Essen.





Het gaat vooral om Franse buldogs, maar ook enkele jonge mopshonden. Normaal gezien blijven puppy's minstens acht weken bij hun moeder, maar het jongste in beslag genomen hondje is slechts vier weken oud. Het dierenasiel verzorgt de hondjes en probeert hen zindelijk te maken. Zolang het onderzoek naar de broodfokker loopt, kunnen geen hondjes geadopteerd worden. Canina vraagt uitdrukkelijk om niet langs te komen om één van de in beslag genomen pups te adopteren: "Vanaf het moment dat we een warme thuis zoeken voor de dieren, zullen we dat communiceren." (BSB)