Huisartsenwachtpost actief naast spoeddienst AZ Klina

02u45 0 Essen De huisartsen in de regio Essen, Kalmthout, Brasschaat, Brecht en Wuustwezel schakelen vanaf 16 juni over op een huisartsenwachtpost en niet langer de klassieke methode van huisarts van wacht.

Patiënten die in het weekend of op feestdagen een dokter nodig hebben, kunnen dan terecht in de huisartsenwachtpost Noordrand naast de Spoed van het AZ Klina in Brasschaat. Die post zal elk weekend bemand zijn van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur. Bij feestdagen is dat ook vanaf 19 uur de dag ervoor tot 8 uur de dag erna. Patiënten moeten geen afspraak maken, maar gewoon langskomen. De huisartsenwachtpost is ook telefonisch te bereiken voor patiënten die te ziek zijn om zich te verplaatsen. De huisartsenwachtpost is er voor dringende medische problemen zoals acute ziektes, kleine ongevallen, hechtingen, verstuikingen.





AZ Klina verleent graag haar steun aan dit initiatief. Dankzij de huisartsenwachtpost consulteren mensen immers sneller hun huisarts voor ze naar de spoedafdeling trekken.





De website www.hwpnoordrand.be zal actief zijn vanaf 16 juni. (VTT)