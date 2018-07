Hier zit iedereen op 'De Goei Waai' SCHEPEN HELMUT JASPERS OPENT CAFÉ IN OUDERLIJK HUIS TOON VERHEIJEN

24 juli 2018

02u46 0 Essen Het horecalandschap in Essen is weer een cafeetje rijker. Schepen Helmut Jaspers (sp.a) heropent na meer dan vijftig jaar het café dat ooit door zijn grootmoeder werd opgestart. 'De Goei Waai' wil een rustig praatcafé zijn met een uitgebreide en wisselende bierkaart.

De oudere Essenaren moeten het wel kennen: het cafeetje De Nieuwen Heuvel in de Nieuwstraat 2, vlakbij het Heuvelplein. Een gebouw dat de grootouders van huidig sp.a-schepen Helmut Jaspers begin jaren '50 bouwden om er in te wonen, maar ook om er een cafeetje in uit te baten. "Maar grootmoeder stierf zes maanden na de opening waarop mijn ouders - en dan vooral mijn moeder Josephine Goosen - de zaak overnamen. Mijn vader werkte in een brouwerij, toepasselijke wel (lacht) en bleef dat ook doen. Toen ik geboren werd, zijn ze er echter mee gestopt. Een café openen is altijd wel een puntje geweest op mijn bucketlist. Ik heb nu eindelijk eens doorgebeten."





Al die tijd is de ruimte beneden in het gebouw nagenoeg onaangeroerd blijven staan, al verdween uiteraard de toog wel. De lambrisering eigen aan typische oude volkscafeetjes staat er echter wél nog. Boven de splinternieuwe toog en toogkast prijkt nog een foto van Helmuts moeder achter de tapkraan. De ouderwetse vloer toverde Helmut ook weer tevoorschijn. Tegen de muur prijkt een reusachtig canvasdoek van een os, verwijzend naar het wapenschild van Essen - waarin ook ossen zitten - en waarnaar ook de carnavalsvereniging De Ossenkoppen is vernoemd. "Ik wilde dus ook iets met os of iets dat er toch een link mee had en zo kwamen we ineens op 'de goei waai'. Iedereen kent het gezegde 'op een goei waai zitten'. Hopelijk kunnen we het hier zo gezellig maken dat iedereen het hier inderdaad een echte 'goei waai' vindt (lacht)."





Bier

Op de drankenkaart staat voor ieder wat wils: er is een ruime keuze aan speciale en lokale bieren, een cava of een wijntje uit de Wereldwinkel én uit de zustergemeente in Zuid-Afrika. In het weekend is er voor de zoetebekken koffie met éclair en voor de coureurs op zondag 'n smeuïg rijstvlaaike. Het café zal enkel op donderdag, vrijdag en in het weekend open zijn. Telkens vanaf 14 en op zondag vanaf 10 uur. "We willen het bewust simpel houden. Mensen moeten hier rustig iets kunnen drinken, wat bijpraten, een spelletje spelen. Het laatste wat ik wil, is dat het hier een zuipcafé zou worden. We zullen de bierkaart ook regelmatig veranderen, maar de bedoeling is wel dat zeker de lokale bieren als een Wild Hibou altijd op de kaart zullen staan."