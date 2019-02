Heuvelplein maand lang verkeersvrij Proefproject in de maand mij in kader van project Veerkrachtig Dorp Toon Verheijen

01 februari 2019

16u22 3 Essen Het Heuvelplein wordt in de maand mei een volledige maand verkeersvrij gemaakt. De bedoeling is dat de inwoners zelf voorstellen doen om tijdens die maand allerlei dingen te organiseren op het plein om zo een zicht te krijgen wat de mogelijkheden zijn voor het plein, want de gemeente wil er op termijn een levens plein van maken. Een volledige heraanleg behoort dan zeker tot de mogelijkheden.

De gemeente Essen is de laatste jaren flink veranderd. Zo zijn er winkels verdwenen is het verkeer fors toegenomen. Ook het bevolkingsaantal is flink gestegen. Het Heuvelplein heeft zijn rol als centraal plein helemaal verloren. Momenteel is het niet veel meer dan een veredeld parkeerterrein. Essen heeft zich daarom ingeschreven voor ‘Veerkrachtige dorpen’ samen met Hulshout, Booischot, Groot-Vorst, Schriek en Heist-Goor. Het project is een samenwerking van Provincie Antwerpen, RURANT vzw, Innovatiesteunpunt en de lokale gemeentebesturen. Een eerste stap werd al gezet door doorgaand verkeer naar of van Horendonk te weren door bloembakken te plaatsen.

Verkeersvrij

De gemeente heeft samen met geïnteresseerde burgers, middenstanders en verenigingen al twee sessies achter de rug. De derde sessie staat volgende week gepland (5 februari). De bedoeling is dan dat er wordt nagedacht over wat er allemaal zou kunnen op het plein. “We gaan daarvoor het plein zelfs een maand lang verkeersvrij te maken”, zegt schepen Brigitte Quick. “Iedereen die wil mag voorstellen doen. Zo komt er al zeker een biomarkt en een vollybaltornooi. Wie weet komen er echt wel goede dingen uit de bus die we ook echt kunnen verderzetten. Zo een markt bijvoorbeeld zou al leuk zijn. We willen er echt een levendig plein van maken.”

Heraanleg

Een timing voor een eventuele heraanleg of herinrichting van het plein is er nog niet. “We wachten nu eerst deze sessie af en wat er allemaal in de maand mei gaat gebeuren. Daarna gaan we alles evalueren”, zegt Brigitte Quick. “Daarna zullen we zien wat de wensen precies zijn. Sommige zaken kunnen we misschien snel uitvoeren, maar als er een heraanleg van het plein komt – wat ook tot de mogelijkheden behoort – dan zal het uiteraard langer duren. Het goede aan dit project is dat het uiteindelijk gedragen zal zijn door iedereen.”

De bijeenkomst voor het nadenken over wat er op het plein allemaal kan plaatsvinden in de maand mei gaat door op 5 februari om 19.30 uur in GC DE Oude Pastorij. Een vierde sessie met praktische afspraken staat gepland voor 12 maart.