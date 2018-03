Hele reeks asfalteringswerken tijdens de paasvakantie 22 maart 2018

De paasvakantie staat in Essen garant voor een hele reeks asfalteringswerken. Verbindingsstraat, Rouwmoer, de Heikantlaan, de Bontstraat, de Donkweg, de Nieuwstraat, de Wilderste Duintjes en een deel van de Vaarstraat van een verse laag asfalt.





Tijdens de week van 2 april plaatst de aannemer een betonnen kantstrook in Rouwmoer. Die moet een week uitharden. Het aanbrengen van de nieuwe laag asfalt gebeurt na de paasvakantie op woensdag 18 april in de namiddag. Op donderdag 5 en vrijdag 6 april start de aannemer met de freeswerken in de Nieuwstraat. Er wordt een omleiding voorzien via de Grensstraat-Kloosterstraat-Beliestraat. Tijdens de werken geldt er een parkeerverbod maar het voetpad blijft wel toegankelijk. Tijdens het weekend van 7 en 8 april vinden er geen werken plaats en kan je de auto opnieuw in de Nieuwstraat parkeren.





Het eerste stukje van de Vaartstraat, vanaf Over d'Aa, is ook aan vernieuwing toe. De grasdals gaan eruit en het wegdek wordt iets breder. De Verbindingsstraat is dan weer populair bij landbouwers en fietsers en zal op 9 en 10 april tot aan de grens met Kalmthout vernieuwd worden. De kruispunten met de Huybergsebaan en de Achterstehoevestraat blijven toegankelijk.





De Heikantlaan wordt gefreesd op 5 en 6 april. De Bontstraat en de Donkweg worden vernieuwd op 10 en 11 april. Tussen 10 en 12 april wordt de straat Wildertse Duintjes vanaf de parking tot aan het kruispunt met de Schaapsbaan onder handen genomen. (VTT)