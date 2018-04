Héél Essen paraat voor 'Niemandsland' MUSICAL OVER DOODENDRAAD WORDT ONGEZIEN SPEKTAKEL TOON VERHEIJEN

28 april 2018

02u48 0 Essen Het massaspektakel 'Niemandsland', dat eind september zes keer zal opgevoerd worden in de voormalige kloostertuin van de Redemptoristen lijkt héél Essen op de been te brengen. Alle rollen zijn intussen verdeeld. Van één voorstelling zijn nu al alle tickets de deur uit.

'Niemandsland' draait rond twee families die tijdens WOI geconfronteerd worden met het leed dat de Doodendraad, destijds in de grensstreek opgetrokken door de Duitsers, heeft veroorzaakt.





Het landbouwersgezin Van Loon en de notarisfamilie spelen de hoofdrol. Het verhaal werd door Peter Kremer speciaal voor deze opvoering geschreven. De zaal van café Rex liep donderdagavond volledig vol. De honderden figuranten en helpers kwamen luisteren. "Het gaat heftig worden, maar ook mooi", vertelt regisseur Hannes Vandersteene. "Vermoeiend ook door weer en wind, maar ik ben er zeker van dat er vele nieuwe vrienschappen gaan ontstaan. We starten de komende weken met wat vergaderingen maar vanaf 10 augustus vliegen we erin. Dan gaan we in één rechte lijn door naar de opvoeringen."





Decor

Het decor wordt in elk geval indrukwekkend. "Alles samen zijn er 45 scenes die zich afspelen op 13 verschillende locaties", klinkt het bij de decorverantwoordelijken Eddy Van Aert en Herman Jacobs. "Een leuke uitdaging dus (grijnst). We hebben besloten om vijf vaste locaties te bouwen die altijd zullen blijven staan: de grens met Nederland, de huiskamer van de familie Van Loon en die van de Pelgrims, de loopgraven en de Doodendraad. De andere locaties zoals de herberg, het veldhospitaal, een klas: die zullen we op wielen zetten zodat ze gemakkelijk op en af de scène gereden kunnen worden. Ons speelveld van 25 op 25 meter zal daarom ook voorzien moeten worden van een stevige vloer om gemakkelijker met de decors te kunnen rijden." De tribune, waar telkens iets meer dan 800 mensen op kunnen, zal zo'n 43 meter breed zijn."





Naaiploeg

Iedereen opnoemen die een handje komt helpen zou onbegonnen werk zijn, maar ook de naaiploeg is indrukwekkend.





"Wij zijn in totaal met 40", zegt Maria Gommeren. "We moeten bijvoorbeeld 150 onderrokken maken, maar dat is nog maar het begin (lacht). We zijn ontzettend blij met de vele stoffen die we van winkels gekregen hebben. Onze oproep voor witte lakens had ook succes."





830 kaarten verkocht

En zo leeft bijna heel Essen mee met de voorbereidingen. Nu nog de kaartenverkoop. "We hebben momenteel al 830 kaarten verkocht", vertelt productieverantwoordelijke Steff Nouws.





"Dat is toch al één van de zes opvoeringen die uitverkocht zijn. Maar we zouden uiteraard graag allemaal uitverkocht zien (lacht)."