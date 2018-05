Hardrijders opgelet: vaste camera Moerkantsebaan ziet u 17 mei 2018

02u30 0 Essen Hardrijders én roodrijders zijn voortaan gewaarschuwd als ze op de Moerkantsebaan in Essen rijden. Na heel wat onderzoek, overleg en discussie is eindelijk een vaste camera geplaatst.

Die camera zal voortaan niet alleen auto's flitsen die door het rood rijden, maar tegelijkertijd ook de snelheid van de wagens meten. En de boetes zijn niet van de minste, want die bedraagt minstens 174 euro. "In het najaar komt er op Hoek ook nog een vaste opstelling voor trajectcontrole", zegt burgemeester Gaston van Tichelt (CD&V).





"Die zal gaan van de grensovergang in Huybergen tot aan de dorpskern van Hoek zelf. De bedoeling is dat we zo de snelheid op de Moerkantesebaan naar beneden krijgen."





De komst van de vaste camera op de Moerkantsebaan is een gevolg van de plaatsing van het slimme verkeerslicht. Dat springt op rood wanneer automobilisten te snel komen aanrijden.





Sinds de plaatsing was er echter enorm veel discussie omdat hardrijders dikwijls het rode licht compleet negeerden met als gevolg dat achterliggers wel voor het rood stonden. (VTT)