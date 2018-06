Half miljoen voor pak extra camera's POLITIEZONE WIL OGEN IN HELE GRENSSTREEK TOON VERHEIJEN

20 juni 2018

02u53 0 Essen Politiezone Grens investeert ruim een half miljoen euro in de aankoop van een hele reeks slimme camera's. Het gaat om ANPR-camera's voor trajectcontroles, maar ook om mobiele camera's in de strijd tegen criminaliteit, hardrijders, overlast en sluikstorten.

De politiezone Grens heeft samen met de politiezone Voorkempen al ANPR-camera's die naast het lezen van de nummerplaten ook ingezet worden voor trajectcontrole. Het gaat dan om de Kampweg tussen Brecht en Wuustwezel en de Sint-Lenaartseweg tussen Loenhout en Sint-Lenaarts. Vanaf eind 2018 komen er daar nog een aantal bij. ANPR-camera's worden vooral gebruikt bij criminele feiten en als er verdachte voertuigen worden geseind. Maar ze worden ook ingezet voor trajectcontrole, waarbij de gemiddelde snelheid tussen twee camera's gemeten wordt.





Locaties

"In Essen komt er trajectcontrole op de Moerkantsebaan tussen de grens met Nederland tot aan de bebouwde kom van Hoek. Daarnaast komt er ook nog een ANPR-camera aan de Ringweg eveneens net voor de grensovergang", zegt Patrick De Smedt, woordvoerder van de politiezone Grens. "In Kalmthout komt er dan weer trajectcontrole op het stuk bebouwde kom van de Roosendaalsebaan en komt er een losse camera aan de grensovergang tussen Kapellen en Kalmthout op de Putsesteenweg. Ten slotte komen er ook nog camera's aan de grensovergang tussen Loenhout en Wernhout op de Bredabaan en komen er camera's aan het op- en afrittencomplex van de E19 in Loenhout. Nadien zullen er nog locaties volgen waarbij ANPR-camera's op de grenswegen komen of op gevaarlijke stukken op gewestwegen." De vaste ANPR-camera's worden ook geplaatst om geseinde of op te sporen voertuigen te ontdekken. Die worden in de grensstreek niet voor niets aan de grensovergangen geplaatst. Deze camera's worden geïntegreerd in het provinciaal ANPR-netwerk om de bewegingen van criminelen in kaart te kunnen brengen. Op de interventievoertuigen worden ook ANPR-camera's geïnstalleerd, met hetzelfde doel. De zones 'trajectcontrole' en de ANPR-camera's worden aangekondigd met informatieborden, om snelheidsduivels en criminelen te ontmoedigen.





De politiezone gaat niet alleen vaste camera's zetten, ze gaat ook over tot de aankoop van mobiele bewakingscamera's. Die kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld grotere evenementen. De camera's dienen als extra ogen voor de veiligheidsdiensten om snel te kunnen optreden in geval van problemen. De camera's kunnen uiteraard ook gebruikt worden om misdrijven te ontdekken, bewijzen vast te leggen en daders te identificeren. De burgemeester beslist, in overleg met de politie, of en waar er tijdelijk camera's worden gehangen.