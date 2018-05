Gympuls gastheer voor BK Tumbling en Trampoline 15 mei 2018

Gympuls, de nieuwe fusieclub tussen Vlug en Blij en Volharding, organiseert op 19, 20 en 21 mei een grote wedstrijd in de sporthal Hemelrijk. Tijdens die drie dagen zullen niet minder dan duizend gymnasten afzakken naar Essen. Het gaat om het Belgisch kampioenschap 'Tumbling en Trampoline A/B-niveau'. Met tientallen vrijwilligers zal Gympuls Essen de hal omtoveren toch een volwaardig topsportcomplex met de nodige turntoestellen en een ruime tribune. Ook voor de nodige drank- en eetmogelijkheden wordt gezorgd. Er worden meer dan drieduizend bezoekers verwacht die hun kampioenen komen aanmoedigen. Ook Gympuls Essen zal met 8 gymnasten tumbling aantreden. Het programma op zaterdag is Tumbling en Trampoline op B-niveau, zondag op A-niveau en zijn er eveneens wedstrijden van Trampoline Synchroom te bewonderen. Op maandag is het de beurt aan de gymnasten van dubbele minitrampoline op A/B niveau. (VTT)