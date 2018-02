Groen licht voor flitscamera op Moerkantsebaan 02 februari 2018

De gemeenteraad heeft dinsdagavond het licht op groen gezet voor de aankoop van een roodlichtcamera voor de Moerkantsebaan in Essen-Hoek. De camera komt er omdat heel wat automobilisten daar het slimme verkeerslicht, dat op rood springt als je te snel rijdt, negeren. Oppositiepartij N-VA/PLE heeft herhaaldelijk gepleit om daar iets aan te doen. "Het is soms onverantwoord", stelt gemeenteraadslid Anne Somers (N-VA/PLE), "Het licht springt bijvoorbeeld ook op rood als er een voetganger over wil steken. Wie dan toch doorrijdt, brengt een leven in gevaar. De komst van een camera werd uiteindelijk wel een lijdensweg. Eerst ging de politie de camera kopen, maar dat wilden Kalmthout en Wuustwezel niet. Dan bestelde Essen er zelf één, maar die bleek niet aan alle normen te voldoen. We zijn blij dat de camera er nu wel eindelijk komt." (VTT)