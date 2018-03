Golf eens op een koeienweide FARM FUN BIEDT TEAMBUILDINGSSESSIES AAN OP BOERDERIJ TOON VERHEIJEN

02u41 0 Essen Wie een originele teambuildingsactiviteit zoekt, kan nu ook terecht op de boerderij van Gert Godrie en Gitte Martens aan De Vijvers. Het koppel ging in zee met het Limburgse Farm Fun en laat bedrijven of vriendengroepen onder meer golfen in een koeienweide of worstelen tussen de strobalen.

Patrick Weltjens en Caroline Van Dijck startten enige tijd geleden naast hun melkveebedrijf in Limburg met Farm Fun. Ze bieden originele teambuildingsactiviteiten aan op en rond de boerderij. Een succes want vorig jaar kregen ze zo 6.000 mensen of 140 bedrijven en verenigingen over de vloer. Patrick en Caroline zochten daarom naar een tweede locatie in het Antwerpse en na de eerste gesprekken in december is de deal nu beklonken. Bedrijven en verenigingen kunnen nu ook in Essen terecht.





Melk uit de fabriek

"We kenden elkaar nog van vroeger en toen Patrick en Caroline zagen dat we ook met kinderactiviteiten bezig waren, zijn ze bijn ons komen aankloppen. We zitten hier niet ver van Antwerpen met heel wat bedrijven. Voor die bedrijven is Bocholt net iets te ver. Onze boerderij in Essen is dan een pak dichterbij." Gitte en haar mannen gingen dan ook graag in op het voorstellen om onder de naam van Farm Fun ook teambuildingsactiviteiten te organiseren. "Op die manier kunnen we aan de buitenwereld ook laten zien hoe een moderne boerderij werkt. Het is voor de deelnemers grotendeels plezier maken, maar toch heeft het ook wat educatief nut", lacht Gitte. "Een melkveebedrijf van vandaag is immers helemaal iets anders dan vijftig jaar geleden. We evolueren wel degelijk mee. We merken echter dat - en dan vooral bij kinderen - daar geen besef over is. Het is zelfs verbazingwekkend dat er zelfs heel wat kinderen zijn die denken dat de melk uit de fabriek komt..."





'Escape stal'

De volwassenen en jongeren kunnen de meest knotsgekke opdrachten verwachten op en rond de boerderij. "Het sluit eigenlijk perfect aan bij waar we enkele maanden geleden zelf mee gestart zijn", vertelt Gitte Martens. "Ik ben gestart met 'kindermeewerkmomenten' waarbij kinderen kunnen komen helpen op de boerderij. De koeien melken, kalveren eten geven, de konijntjes verzorgen. Vorige week hebben we ook voor de eerste keer een kinderfeestje georganiseerd op onze boerderij. Het was een succes. Ik had een soort van escaperoom gemaakt, maar dan in een stal met verschillende strobalen. Via allerlei opdrachten moesten ze dan proberen de sloten open te krijgen om te kunnen ontsnappen. De kinderen vonden het in elk geval spannend." Meer info op www.farmfun.be of de Facebookpagina Bella Boe van Gitte en Gert zelf.