Gianni strijdt met studiegenoten om prijs in Parijs 30 mei 2018

David De Mol (23), student Ontwerp- en Productietechnologie uit Antwerpen, Viktor Van Hove (21), student Ontwerp- en Productietechnologie uit Hoboken en Gianni Scoponi (21), student Ontwerp- en Productietechnologie uit Essen nemen deel aan de Shell ECO-Marathon in Parijs. David, Viktor en Gianni zijn lid van het tienkoppig Eco Drive Team. Het team heeft de voorbije maanden hard gewerkt om een zo zuinig mogelijke wagen te bouwen. De uitdaging in Parijs is om zo ver mogelijk rijden met één liter brandstof in een zelfgemaakt voertuig. Het team van de Thomas More-hogeschool neemt het in deze wedstrijd op tegen teams uit heel Europa.





(VTT)