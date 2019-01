GFT-containers blijven staan door sneeuwval Toon Verheijen

23 januari 2019

De eerste winterprik van dit jaar heeft voor problemen gezorgd bij de ophaling van de GFT-containers in de gemeente. Zo bleven er in de Bredestraat, Vissenheuvel, Hanneken Tas, Blakveld, Kievitstraat, Corsicalaan, Kleine Horendonk, Kraaienberg, Vaartkant, Struisven en Postbaan containers staan. Igean bekijkt nog of er op een later tijdstip een na-ophaling kan plaatsvinden.