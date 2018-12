Gezocht: klussers voor opknappen voormalige sociale woningen Toon Verheijen

17 december 2018

16u36 0 Essen De gemeente Essen en de sociale woonmaatschappij De Ideale Woning gaan begin 2019 samen op zoek naar klussers die sociale woningen willen renoveren en er in willen wonen onder een erfpachtregeling.

Verschillende sociale woningen van De Ideale Woning staan al een tijdje leeg omdat ze meestal ook nood hebben aan wat renovatiewerken. Daarom zoekt de sociale bouwmaatschappij klussers die willen renoveren en er in kunnen wonen onder een erfpacht. Door de zeer specifieke en strenge Vlaamse renovatie-eisen waaraan De Ideale Woning moet voldoen, is het immers niet langer zinvol om woningen te renoveren als sociale woning. “Daarom verkoopt de bouwmaatschappij de huizen nu als kluswoningen’, klinkt het. “Dat houdt in dat de kluswoning grondig moet worden gerenoveerd, maar ook dat de nieuwe bewoners de kluswoning helemaal naar eigen smaak en op eigen tempo kunnen verbouwen en inrichten.”

Om de aankoop van een kluswoning betaalbaar te houden, verkoopt De Ideale Woning dit via een erfpacht. Dat betekent dat je voor de duur van de erfpacht (70 jaar, verlengbaar met 2 keer 10 jaar tot 90 jaar) de kluswoning mag gebruiken alsof je er eigenaar van bent. Daarvoor betaal je een eenmalige instapvergoeding (instapcanon), die maximaal de helft van de waarde van de grond bedraagt en een jaarlijkse vergoeding (jaarlijkse erfpachtcanon). Je bent wel verplicht binnen de 5 jaar de kluswoning te renoveren. Aan het einde van de erfpacht wordt De Ideale Woning opnieuw eigenaar van de kluswoning, maar ondertussen hebben wel tot drie generaties aan een zeer laag tarief in de kluswoning kunnen wonen. Uiteraard is het steeds mogelijk om de kluswoning sneller te verlaten, zonder dat er extra kosten zijn.

In Essen zullen in 2019 drie woningen op deze manier worden aangeboden. In het voorjaar van 2019 komt er meer informatie over hoe dit concreet in zijn werk zal gaan.