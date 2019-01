Gemeenteraadslid ijvert voor stil vuurwerk Toon Verheijen

30 januari 2019

10u24 0

Gemeenteraadslid Jan Suykerbuyk (CD&V) ijvert ervoor om alleen ‘stil’ vuurwerk toe te laten. Tijdens de voorbije jaarwisseling werden er heel wat incidenten gemeld. In de politiezone Grens (Essen, Kalmthout, Wuustwezel) deden zich rond de jaarwisseling 21 incidenten voor met vuurwerk”, zegt raadslid Jan Suykerbuyk. Twaalf in Essen, zes in Wuustwezel en drie in Kalmthout. Bij de vorige jaarwisseling waren dat 10 incidenten in Essen, 6 in Kalmthout en 3 in Wuustwezel. Door het vuurwerk zijn veel dieren het noorden kwijtgeraakt. Paarden sloegen op hol, honden liepen weg, vijf pups verdwenen en een pony liep los. Ook ganzen gingen in paniek vliegen. Vuurwerk verbieden lijkt me niet de oplossing, maar nogal wat bewoners én dieren zullen dankbaar reageren wanneer een en ander wat stiller gebeurt.” De gemeente gaat het met de veiligheidsdiensten bespreken op een overlegvergadering.