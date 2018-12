Gemeenteraad neemt afscheid van enkele vaste waarden Toon Verheijen

21 december 2018

11u38 1 Essen Meerderheidspartij CD&V heeft op de laatste gemeenteraad afscheid genomen van vier gemeenteraadsleden/schepenen.

Chris Van Hees kwam in 2014 in de gemeenteraad, maar zal er na 1 januari niet meer bij zijn. Chris is vooral de drijvende kracht achter alles wat met Music for Life te maken heeft in Essen.

Judith Francken zat in de OCMW-raad, maar die verdwijnt. Ze gaat wel zetelen in het Bijzonder Comité.

Imelda Schrauwen kwam in 1989 in de gemeenteraad en is de huidig voorzitster van het OCMW.

Frans Schrauwen tenslotte zat 42 jaar in de gemeenteraad en was onder meer gemeenteraadslid, burgemeester, schepen van Jeugd, schepen voor Openbare Werken. Hij leidde 850 jaar Essen en in 2006 ging hij vondeling Jasper van Essen aangeven bij de burgerlijke stand.