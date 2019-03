Gemeente zoekt nog steeds naar originele invulling voor Heuvelplein Toon Verheijen

18 maart 2019

16u59 0 Essen De gemeente gaat in de maand mei het Heuvelplein volledig verkeersvrij maken als proefopstelling. Het is daarvoor nog altijd op zoek naar initiatieven van inwoners of verenigingen om tijdens die maand iets leuks te organiseren dat eventueel in de toekomst herhaald kan worden.

Het verkeersvrij maken van het plein kadert in het project ‘Veerkrachtige dorpen’. Het project is een samenwerking van Provincie Antwerpen, RURANT vzw, Innovatiesteunpunt en de lokale gemeentebesturen. “In de vorige werksessies van Veerkrachtige Dorpen werden vele ideeën geopperd: uitgebreide terrasjes, pop-up bar, ontmoetingsplaats voor jongeren, sportactiviteiten (van beachvolleybal tot handboogschieten…), een boerenmarktje, allerlei optredens, afterwork party met pop-up bar, open schoollessen in een container, petanquewedstrijd, rommelmarktje, kampioenschap handtassenwerpen. “Maar alle ideeën zijn nog welkom. We organiseren op dinsdag 19 maart een nieuwe infosessie in het gemeentehuis.”