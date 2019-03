Gemeente wil vaste camera aan sporthal Toon Verheijen

26 maart 2019

22u28 0 Essen De politiezone Grens maakt in opdracht van de gemeente een plan op met mogelijke locaties voor een vaste bewakingscamera. De omgeving van de sporthal is alvast een een van de prioriteiten. Er komen ook nog twee mobiele camera’s bij.

Gemeenteraadslid Jan Suykerbuyk (CD&V) stelde de vraag aan burgemeester Gaston Van Tichelt omdat uit cijfers van de fietsdiefstallen aan het station van Essen blijkt dat bewakingscamera’s hun nut hebben. Die cijfers zijn immers gedaald. “We hebben momenteel voor heel de zone drie bewakingscamera’s die ingezet worden op evenementen zoals heel recent de carnavalsstoet of de cyclocross. We hebben ze eerder al gebruikt bij tijdelijke overlastlocaties zoals het lokaal van de Chiro aan de Statie, aan Molenheide en in het sportpark. Daar hebben ze lange tijd gestaan omdat er sprake was van een drugsproblematiek. We hebben recent beslist dat we nog twee extra camera’s gaan aankopen.”

Maar de gemeente wil nog een stap verdergaan. “We hebben de politie gevraagd om een plan op te maken met locaties die mogelijk in aanmerking komen voor permanente camerabewaking. Daar is ze nu mee bezig. Zelf denken we aan de omgeving van de sporthal. Het voordeel van een of meerdere vaste camera’s is dat je de mobiele dan op andere plaatsen kan inzetten.”