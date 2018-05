Gemeente wil meer huizen verhuren via sociaal verhuurkantoor 15 mei 2018

De gemeente Brasschaat wil het aanbod van woningen die verhuurd worden via het sociaal verhuurkantoor fors uitbreiden. Sinds 2012 blijft het aantal woningen via het SVK steken op een veertigtal. "Brasschaat is een goede en groene gemeente om in te wonen. Dit maakt de huizen gegeerd en de prijzen relatief hoog", zegt schepen Niels de Kort (CD&V). "Daarom scharen we ons achter het Vlaams beleid om het sociaal verhuurkantoor uit te breiden. Particuliere eigenaars verhuren via het SVK woningen voor een redelijke huurprijs aan personen met een bescheiden inkomen." De laatste jaren werden er op die manier in Brasschaat gemiddeld zo'n 40 woningen verhuurd. Op 13 juni wordt een informatieavond georganiseerd om het aantal woningen op te drijven. "De federale en Vlaamse regering hebben de randvoorwaarden voor verhuur via SVK verbeterd", zegt de Kort. "De btw-voet voor nieuwbouwprojecten werd verlaagd naar 12%. Daarnaast worden ook de registratierechten vanaf 1 juni verlaagd en het belastingvoordeel in de personenbelasting wordt hervormd tot een korting in de onroerende voorheffing. De avond wordt georganiseerd samen met de gemeenten Wuustwezel, Essen, Brecht en Brasschaat. (VTT)