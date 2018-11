Gemeente wil iedereen met fluo op de baan Toon Verheijen

09 november 2018

11u53 0 Essen De gemeente Essen doet een oproep, vooral aan de scholieren, om zich met het nodige fluo aan in het verkeer te begeven om goed zichtbaar te zijn.

De gemeente verbindt er ook een wedstrijd aan. De campagne krijgt de naam #Schitterendessen2. De fluoactie voor de Essense kleuter-, lagere én secundaire scholen gaat al haar vierde jaar in. Ook dit jaar vallen er heel wat prijzen te sprokkelen. Voor de kleuter- en lagere scholen gaat het om klasprijzen, voor de secundaire scholen om individuele prijzen met als hoofdprijs een laptop.

Maar ook verenigingen worden opgeroepen om mee te doen. De gemeente moedigt verenigingen aan om hun leden te stimuleren om met de fiets te komen en fluo te dragen. Post een vereniging haar oproep of een fluo-groepsfoto op sociale media met de hashtag #SchitterendEssen2 dan maakt die vereniging kans om een bon van 100 euro te winnen. Maar liefst 10 clubs of afdelingen vallen in de prijzen. Draag dus zeker fluo als je ’s avonds naar de repetitie, training of vergadering gaat.

Ook ‘de gewone’ man of vrouw in de straat kan in de prijzen vallen. Post je foto met fluo op facebook, twitter of Instagram en gebruik hierbij de hashtag #SchitterendEssen2. Om de twee weken worden er enkele mensen gelukkig gemaakt met een pakket ter waarde van 25 euro. De actie loopt nog tot en met 1 maart 2019.