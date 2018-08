Gemeente test 3D-zebrapad 07 augustus 2018

De gemeente Essen experimenteert met een nogal opvallend 3D-zebrapad in de Maststraat.





Het zebrapad is geschilderd ter hoogte van de serviceflats en de Potlodenschool. Het was de schilder van de technische dienst die het ergens had gezien en het voorstelde aan het gemeentebestuur.





"Hij beweerde er niet veel verf voor nodig te hebben, dus stemden we in", lacht schepen van Mobiliteit Brigitte Quick (CD&V). "We doen er tenslotte ook niemand kwaad mee. De bedoeling is dat autoverkeer er onbewust sneller voor gaat afremmen. We gaan nu eerst afwachten wat de reacties zijn. We kunnen het ook niet overal gebruiken, want bijvoorbeeld op verhoogde kruispunten of op klinkers heeft het geen effect. Het moet op een asfaltweg liggen. Als de evaluatie positief is dan zullen we het mogelijk ook aan het postkantoor en aan de bibliotheek doen." (VTT)