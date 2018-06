Gemeente start met autodelen 30 juni 2018

De gemeente Essen wil starten met autodelen, omdat de auto's van de gemeente in het weekend en na de kantooruren vaak stil staan.





"Het is een bewuste keuze die we maken", zegt milieuschepen Helmut Jaspers (sp.a). "Autodelers maken voor elke verplaatsing vlugger een bewuste keuze en doen een aantal verplaatsingen vaker te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Een gedeelde wagen vervangt bovendien gemiddeld 4 tot 8 individuele wagens waardoor er ook weer meer parkeerplaatsen vrijkomen." Voor het opstarten van dit project sloot de gemeente een overeenkomst af met Autodelen.net. Zij zullen de gemeente gratis ondersteunen en begeleiden bij de opstart van dit project. In eerste instantie wordt gedacht aan het delen van de elektrische auto op de parking aan het gemeentehuis. Er zal daar trouwens ook een elektrische laadpaal geplaatst moeten worden. (VTT)