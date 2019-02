Gemeente rond de tafel met verenigingen voor papierophaling Toon Verheijen

28 februari 2019

Het contract dat de gemeente Essen heeft met de verenigingen voor het ophalen van het oud papier loopt binnenkort af. Binnenkort zitten alle partijen rond de tafel om een eventuele verlening te bespreken. “We moeten er nog een beslissing in nemen”, zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). “We hebben een bevraging gedaan en het gros van de mensen dat de enquête invulde, was er best wel voor te vinden. Mogelijk gaan we het dan ook behouden, maar dan moeten er wel goede afspraken gemaakt worden. Zo moet zeker de verplichte veiligheidsopleiding van Igean behouden blijven. We willen immers de mogelijke risico’s zoveel mogelijk beperken. We beseffen ook dat voor heel wat verenigingen de papierophaling een belangrijke vorm van inkomsten is.”