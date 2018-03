Gemeente krijgt SAVE-label 17 maart 2018

De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) heeft de gemeente Essen officieel het SVE-label overhandigd. Essen is daarmee de 52ste gemeente die dat label krijgt. Gemeenten die het label ontvangen, worden daarmee beloond voor hun inzet om hun gemeente verkeersveilig te maken. "Dit is een stimulans om verkeersveiligheid voorop te blijven stellen", zei schepen van mobiliteit Brigitte Quick (CD&V). "We zijn zeer blij dat we dit label krijgen."





(VTT)