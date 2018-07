Geen veegbeurten meer door hitte 28 juli 2018

De gemeente Essen stelt door de hitte en de beperkingen van het watergebruik de geplande veegwerken uit.

"Dit is noodzakelijk. Enerzijds omdat de veegfirma de rondes en -data volgens planning moet afwerken. Anderzijds omdat we momenteel geen water mogen verbruiken voor het vegen van straten en greppels", zegt waarnemend burgemeester Dirk Konings (CD&V).





"De veegwerken die gepland stonden voor vrijdag aan de Rijkmaker en Oude baan en maandag in Wildert worden noodgedwongen uitgesteld. Deze veegwerken worden na de opheffing van de droogtemaatregelen naar een latere datum verzet." Ook het gemeentebestuur zelf is onmiddellijk gestopt met het besproeien van bloemen, sportvelden en dergelijke. Alleen nieuw aangeplante bomen, zoals in de Dreef, voorzien we van een minimale hoeveelheid water. "Op deze manier voorkomen we dat vele tienduizenden euro's aan Essens belastinggeld onherroepelijk verloren gaat." (VTT)