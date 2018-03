Geen doorgaand (fiets)verkeer meer over Over d'Aa 08 maart 2018

Het gemeentebestuur heeft in samenspraak met aannemer Ambaro beslist om niet langer doorgaand fietsverkeer toe te laten over Over d'Aa. Fietsers moeten vanaf vandaag de omleidingswegen volgen via Postbaan/Schanker en Steenpaal/Essendonkbos. Aan de oversteek van de Ringweg aan het kruispunt met Essendonkbos wordt de snelheid op de Ringweg verlaagd naar 50 kilometer per uur. De gemeente zal er extra verkeersborden plaatsen die waarschuwen voor overstekende fietsers. Een gemachtigd opzichter zal tijdens de spitsuren van de school de schoolgaande jeugd helpen oversteken. "De gemeente was groot pleitbezorger om Over d 'Aa zo lang mogelijk toegankelijk te houden", zegt schepen Brigitte Quick. "De beslissing om de fietsers om te leiden werd heel zorgvuldig genomen. Het bestuur wil de veiligheid van de bewoners maximaal garanderen. Tegelijk willen we natuurlijk dat de werf geen vertraging oploopt."