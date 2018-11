Geboortebos weer 205 boompjes rijker Toon Verheijen

18 november 2018

07u31 2 Essen Het geboortebos in Essen is weer 205 boompjes rijker, want alle kindjes uit 2017 hebben er een boom mogen planten.

De gemeente Essen riep de traditie van het geboortebos in 1996 al in het leven onder impuls van de toenmalige jeugdraad. Die stelde toen voor om op een braakliggend terrein aan de Leemleegt op Horendonk een geboortebos aan te planten. Daarna volgde ‘Het Patersboske’. En nu wordt er al enkele jaren terug aangeplant op Horendonk aan het Benegobos bij de Nederlandse grens.

In Essen werden in 2017 205 kinderen geboren waarvan 104 meisjes en 101 jongens. Maart was bij uitstek de vruchtbaarste maand met niet minder dan 23 kinderen. In de Stationsstraat werden de meeste kinderen geboren. Opvallend was dat in 2017 geen enkele voornaam twee maal voor kwam. Wel waren er heel wat namen die verwezen naar de maan: zoals Luna, Lune en Lunas. De meest vruchtbare familienaam, was de familie Jacobs met vijf nieuwe telgen.

Als startschot plantten burgemeester en schepenen een ‘generatieboom’, waarna de talrijk opgekomen ouders, grootouders samen met hun jonge spruit elk een boompje plantten. Als aandenken ontvingen ze een klein geschenkje en een oorkonde.