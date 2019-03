FOTOREEKS: 50 wagens verblijden 55e carnavalstoet Sander Bral

03 maart 2019

18u02 0 Essen De 55e editie van de carnavalstoet in Essen zit erop. Om het jubileumjaar te vieren, doneert de organiserende groep Ossekoppen dit jaar extra veel opbrengst aan goede doelen en wordt de feestweek afgesloten met een speciale receptie. Vijftig groepen van heinde en verre brachten zondagmiddag opnieuw het beste van zichzelf.

“Om half twee is het gestopt met regenen en gelukkig is het tijdens de stoet niet meer beginnen pleuren”, stelt Jaak Naulaerts van de Ossekoppen tevreden. “Het mindere weer heeft de bezoekers niet afgeschrikt, de mensen stonden met vijf tot zes rijen achter elkaar onze passage te bewonderen.”

Een passage van vijftig carnavalsgroepen en wagens van over heel Vlaanderen en Nederland, was dat. “Iets minder deelnemers dan vorige jaren”, zegt Jaak. “Maar ze hadden wel veel grotere praalwagens meegenomen. Voor deze speciale verjaardagseditie hebben we niet enkel een extra receptie georganiseerd om de carnavalsweek te besluiten, ook doneren we meer centjes aan onze sociale doelen.”

Tijdens de grote ‘Sociale Tour’ bezochten de Ossekoppen alle scholen, rusthuizen, revalidatiecentra en ziekenhuizen van de streek met snoep, geschenkjes en vooral veel jolijt. Maandag passeert Sam Goris nog op de seniorendag van de feestweek en dinsdag is het aan de allerkleinsten van de gemeente om hun gekke kostuums nog eens uit te testen op het kindercarnavalbal.