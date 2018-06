Fors minder diefstallen aan stations BEWAKINGSCAMERA'S MISSEN EFFECT OP FIETSDIEVEN NIET TOON VERHEIJEN

26 juni 2018

02u49 0 Essen De bewakingscamera's aan de treinstations van onder meer Kalmthout en Essen missen hun doel niet. Het aantal aangiftes van fietsdiefstallen is fors gedaald. Kalmthout investeert nu ook in extra waarschuwingsborden aan het station om potentiële fietsdieven nog wat meer af te schrikken.

Het gemeentebestuur van Kalmthout investeerde begin 2017 al in het cameraproject dat het samen uitvoert met de NMBS. Zowel aan de stations van Kalmthout, Kijkuit en Heide werden er camera's geplaatst om het aantal fietsdiefstallen fors terug te dringen. Het aantal aangiftes lijkt globaal gezien te dalen. Kalmthout telde in 2016 nog zes feiten en een jaar later eentje minder (5). In Kijkuit bleef het aantal gelijk: telkens twee feiten in 2016 en 2017. Voor station Heide was er wel duidelijk een vermindering. Daar daalde het aantal van negentien naar elf. In totaal daalde het aantal dus van meer dan 30 naar 18 feiten. Voor 2018 (tot 1 juni) staat de teller op 10 feiten. Enige minpunt: dit jaar zijn er in het station Kalmthout al 5 fietsen gestolen, evenveel dus als in héél 2017. Toch wil de gemeente ondanks de goede resultaten nog extra aandacht schenken aan het 'bekendmaken' van de camerabewaking. Er hangen sinds enkele dagen grote waarschuwingsborden die de camerabewaking aangeven. "Het is een bewuste keuze", zegt burgemeester Lukas Jacobs.





"Je bent toch gezien"

"We willen potentiële dieven duidelijk maken: haal het echt niet in je hoofd om het hier nog te proberen. Je bent toch gezien. We hopen daarmee nog een groter effect te creëren. Al zijn we dus zeer blij dat het aantal aangiftes daalt, al beseffen we ook dat het werkelijk aantal gestolen fietsen waarschijnlijk nog iets hoger zal liggen dan de cijfers ons vertellen. Niet iedereen komt immers aangifte doen."





Overlast

De gemeente Essen investeerde iets later in het cameraproject aan de stations van Essen en Wildert, maar ook daar lijkt het effect te hebben. De camera's hangen er sinds januari van dit jaar in de stations van Essen en Wildert. Er werd ook een dynamische bewakingscamera geplaatst naar aanleiding van klachten van overlast. Er is tevens een verhoogde aanwezigheid van Securail-agenten. "Het lijkt erop dat aan het station van Essen-Statie het aantal geregistreerde fietsdiefstallen sterk is gedaald", zegt politieraadslid Jan Suykerbuyk die de cijfers begin juni liet opvragen. "Werden er in 2017 nog 28 fietsen aangegeven als gestolen, dan staat de teller dit jaar nog op twee aangiftes. De installatie van twee camera's in Wildert en drie in Essen lijkt dus te werken."