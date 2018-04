Fietstocht langs Doodendraad 11 april 2018

Voor de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog stippelde een werkgroep van Essen en Kalmthout een fietstocht uit langs de 'Doodendraad', een elektrische draadversperring waarmee de Duitse bezetter het grensgebied tussen België en Nederland afsloot. Je fietst langs grote doeken met foto's die een beeld schetsen uit die tijd. De doeken blijven hangen tot eind augustus. De brochure kost 2 euro en is te koop bij de Dienst voor Toerisme Kalmthout of VVV de Tasberg in Essen. (VTT)