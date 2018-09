Fietspad De Vondert wordt heraangelegd 01 september 2018

Een aannemer voert nog tot midden september werken uit aan het fietspad De Vondert in de omgeving van school Wigo. Het fietspad verbindt de straat De Vondert met het Rose Grononpad en is een belangrijke fietsweg voor scholieren. Het oude wordt opgebroken en vervangen door een nieuw. Om de veiligheid rondom de schoolomgeving te garanderen, zal er iemand het verkeer regelen.





Zo kunnen scholieren en ouders veilig naar school gaan tijdens de werken. Er is een omleiding voorzien. (VTT)