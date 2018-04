Fietsmarkeeracties aan stations 20 april 2018

De gemeente Essen gaat samen met de politiezone Grens en de NMBS een preventiecampagne tegen fietsdiefstallen houden. Op woensdag 25 april en vrijdag 27 april zijn er gratis fietsmarkeeracties aan de stations van Essen en Wildert. Op 25 april kun je je fiets laten graveren tussen 11 en 19 uur. Op 27 april van 15 tot 19 uur. Het markeren van fietsen is een efficiënte manier om dieven af te schrikken en de eigenaar van een gestolen fiets makkelijk terug te vinden. Gemerkte fietsen worden namelijk minder snel gestolen. Voor het markeren is het wel belangrijk dat je je identiteitskaart meebrengt. Eerder dit jaar werden ook al vijf bewakingscamera's geplaatst in de fietsenstallingen aan de stations van Essen en Wildert, een investering van 30.000 euro. (VTT)