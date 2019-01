Fase II heraanleg Horendonk start na bouwverlof Toon Verheijen

14 januari 2019

19u14 0 Essen Een aannemer is gestart met de voorbereidende werken voor de tweede fase van de heraanleg van Over d’Aa in het centrum van Horendonk.

Het gaat om de voorbereidende werken voor de nutsleidingen van PIDPA, Eandis, Infrax en Proximus. De werken starten aan de linkse kant van de rijweg (van de Postbaan tot aan de kerk) en komen dan via de rechtse kan terug (van de kerk naar de Postbaan). Alle nutsvoorzieningen worden vernieuwd en in 1 sleuf gelegd. PIDPA, Eandis, Infrax en Proximus werken hiervoor samen. “De werken zullen weinig tot geen impact hebben op het autoverkeer”, zegt schepen Brigitte Quick (CD&V). “Op de stukken waar wordt gewerkt zal er wel een lichte hinder zijn voor de voetgangers en fietsers. Het lastenboek voor inrichting en openstelling van fase 2 is intussen afgerond. Het plan van fase 2 zal uitgebreid besproken worden in de commissie infrastructuur van februari en zal nadien hopelijk unaniem goedgekeurd worden in de gemeenteraad. Nadien volgt de openstelling, de bouwaanvraag en de toewijzing van een aannemer. Idealiter starten de grote werken kort na het bouwverlof.”