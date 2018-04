Extra parkeerplaatsen en meer groen in Witzenbergstraat 25 april 2018

Een aanemer start vandaag in opdracht van de gemeente met de inrichting van het middenplein in de Witzenbergstraat. Daar komen extra parkeerplaatsen, wat meer groen en een doorgang voor fietsers. Eerst wordt de huidige bovenste laag gras afgegraven en wordt de fundering voor de parkeerstroken geplaatst. De parkeerhavens worden afgewerkt met kunststofgrastegels. Enkel de mindervalidenplaatsen en het voetpad worden in klinkers aangelegd. In het najaar worden er ook nog bomen aangeplant. (VTT)