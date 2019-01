Extra AED-toestel aan stationsgebouw Toon Verheijen

29 januari 2019

Essen De voorbije jaren zijn al heel wat openbare gebouwen voorzien van een AED-toestel. Daar komt nu ook het station bij.

De AED-toestellen staan nu aan sporthal Hemelrijk, sporthal Heuvelhal, LDC ’t Gasthuis, Gildenhuis Hoek , de kerk in Wildert, de kerk in Horendonk en nu dus het station. Ook enkele privéwoningen of handelszaken hebben er eentje hangen zoals Bistro Tutti di Roma, Natuurvriendenhuis De Berk aan de Oude Baan, Tandartsenpraktijk Dentius en de Essense voetbalclubs beschikken over een AED-toestel.

Het gebruik van een AED-toestel is redelijk eenvoudig, maar in een noodsituatie kan je brein plots anders reageren. Het kan dus geen kwaad om het toestel nu al te leren kennen. Daarom organiseert de gemeente tot en met 22 juni maar liefst 10 gratis cursussen reanimatie.