Essenaren mogen zelf goed doel kiezen 16 maart 2018

Het is nog lang tot de eindejaarsperiode, maar de drijvende krachten achter Essen for Life zijn nu al volop bezig met het plannen van acties. Twee jaar geleden zorgde Essen for Life ervoor dat er 60.000 euro bijeen gehaald werd door alle acties in Essen te bundelen. Het geld ging naar het Kinder Kankerfonds.





"Dit jaar willen we dat de inwoners van Essen zelf hun goed doel kiezen", zegt Chris Van Hees van Essen for Life. "We organiseren in de facebookgroep 'ge zijt van Essen als' een poll. Die laten we tot 11 mei lopen en een dag later zullen we dan het goede doel bekendmaken. We hopen dat opnieuw iedereen zich massaal gaat inzetten. Mensen die geen Facebook hebben, kunnen een sms sturen naar 0470937474 na 18 uur." (VTT)