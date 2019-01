Essen verwelkomt nieuwe inwoners Ben Conaerts

06 januari 2019

De gemeente heeft de mensen die het afgelopen jaar naar Essen zijn verhuisd, getrakteerd op een warm onthaal. Een zestigtal nieuwe inwoners was deze namiddag afgezakt naar het kennismakingsmoment in het gemeentehuis. Ze konden er een praatje slaan met het bestuur en de medewerkers, kregen een promofilmpje over hun nieuwe gemeente te zien en konden zelfs even kennismaken met het typische Essense dialect. Voor de gelegenheid konden ze ook een bezoek brengen aan het Gerard Meeusenmuseum op de zolderverdieping van het gemeentehuis. Aansluitend zakte men af naar de nieuwjaarsreceptie op het Heuvelplein, waar ze de dorst konden lessen of een snack konden eten aan een van de vele kraampjes.