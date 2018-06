Essen Events pakt weer uit met WK-dorp op parking Heuvelhal 07 juni 2018

02u48 0 Essen Essen Events pakt dit jaar opnieuw uit met een WK-dorp op de parking van de Heuvelhal. Na de openingswedstrijd van de poulefase tegen Panama, volgt er nog een optreden van drummer Michael Shack. Essen Events hoopt het tot 16 juli vol te houden.

Vier jaar geleden pakte Essen Events al eens uit met een WK-dorp op het Heuvelplein en dit jaar willen ze dat succes overdoen. "We starten eigenlijk al op 15 juni met de wedstrijd Spanje-Portugal", vertellen Jaro Van Meel, Dave Vercauteren en Ivan Mertens. "Dat is een soort van test. Daarna uiteraard de drie groepswedstrijden van de Rode Duivels. Na elke wedstrijd moeten we wel alles behalve het scherm afbreken. Voor de wedstrijd tegen Panama hebben we nadien ook nog een optreden van Michael Schack. Ook na Tunesië hebben we nog een muzikale act voorzien."





Hoe lang Essen Events nadien doorgaat, hangt volledig van onze nationale ploeg af. "We zouden graag tot 16 juli alles opbouwen en weer afbreken", lachen de drie. "Maar zodra onze jongens zijn uitgeschakeld, houden wij er ook mee op. We gaan geen andere wedstrijden uitzenden."





De gemeente is blij met het privéinitiatief van Essen Events. "Als gemeente hebben we gaan mankracht en deskundigheid om dit te organiseren", aldus burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). "We hebben er vertrouwen in. Naar maatregelen toe moeten er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen worden. Persoonlijk hoop ik ook dat onze jongens het minstens tot de halve finale schoppen." (VTT)