Essen bereidt zich voor op overschakeling van arm naar rijk gas 20 januari 2018

02u43 0 Essen Netwerkbeheerder Eandis is in Essen gestart met de aanpassingen aan de drukregelaars van de aardgasmeter. Dat moet gebeuren omdat Nederland de uitvoer van 'arm' gas tussen 2024 en 2030 afbouwt en stopt. In de plaats zal er dan 'rijk' gas aangevoerd worden.

"Elk jaar in de zomer wordt een aantal gemeenten geconverteerd. Die omschakeling start in de Kempen met de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel en een deel van de gemeenten Brasschaat en Kapellen. In deze eerste fase gaat het om 19.000 aardgasklanten", zegt Jean-Pierre Bomme van Eandis.





"In Essen is alvast gestart met de voorbereidende werkzaamheden, met name het vervangen van de (huis)drukregelaars.





Het vervangen van de drukregelaar is van groot belang voor een veilige werking omdat het om een ander soort aardgas gaat. De aanpassing is helemaal gratis voor de klant. De kosten zijn voor Eandis.





Erkend installateur

"Om zeker te zijn dat de toestellen goed en veilig blijven functioneren op rijk gas, is het nodig dat ze vooraf worden nagekeken door een erkend vakman/aardgasinstallateur. Bij huishoudelijke klanten gaat het vooral over aardgastoestellen: verwarmingsketels, grote en kleine boilers, fornuizen, kookplaten, grills, convectoren en sierhaarden. Toestellen niet laten controleren kan een risico inhouden na de omschakeling. Het gastoestel zal dan wellicht niet meer optimaal functioneren: het kan meer CO produceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten. " (VTT)