Enkelrichting door wegenwerken 20 januari 2018

Van 22 januari tot en met 23 februari geldt eenrichtingsverkeer in de Heikantstraat van de Rinkvenstraat richting Vredestraat. Daar worden de bermen heraangelegd. Er komen grasdals te liggen, de opritten worden opnieuw aangelegd en er komen nieuwe bomen. Er is een omleiding voorzien rijrichting spooroverweg via de Vredestraat, beremen heraanHeikantvenstraat en de Rinkvenstraat. (VTT)